Перечислены самые «хитрые» вирусы, поражающие человека

Первое место среди самых «хитрых» вирусов занимает ВИЧ, второе – вирусы, относящиеся к порядку герпесвирусов, а третье – папилломавирусы, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Тут первое место по праву занимает ВИЧ. А на второе я бы поставил вирусы, относящиеся к порядку герпесвирусов. Вирусы этой разновидности могут прятаться в нейронах и других «депо» организма. Более 60% населения Земли старше 50 лет заражено вирусами герпеса первого или второго типа», – отметил специалист.

Папилломавирусы (ВПЧ) заняли третье место, потому что у них очень много генотипов, больше пятидесяти. Заражение некоторыми из них приводит к разным видам рака.

«Вот рак шейки матки, который они вызывают, — второй по распространенности после рака груди у женщин. Если рак груди — это в основном мутации, в том числе наследуемые, в человеческом геноме, то рак, вызываемый вирусами папилломы человека, не наследственный. Это типичное проявление вирусной инфекции, распространяемой половым путем», – объяснил Нетесов.

Почему папилломавирус вызывает рак, по словам вирусолога, непонятно до сих пор.

«Этот вирус крайне тяжело исследовать, как и вирус гепатита В, потому что его невозможно культивировать на культурах клеток. Есть только одна система, в которой вирус гепатита В научились культивировать, но это специальные культуры клеток, очень дорогие. И потом, он в них очень медленно размножается», – заключил специалист.

Подробнее о самых смертоносных, быстро мутирующих и полезных вирусах – в интервью Нетесова «Газете.Ru».