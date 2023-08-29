NASA изучит луну Юпитера Ио с помощью телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб»

В США Институт исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) NASA и Юго-Западный исследовательский институт (SwRI) в штате Техас запустят крупный проект по использованию орбитальных телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» для изучения вулканов на спутнике Юпитера Ио. Об этом сообщила пресс-служба SwRI.

Данные наблюдений с телескопов дополнят предстоящие облеты Юпитера космическим аппаратом NASA «Юнона» и позволят оценить влияние вулканической активности на Ио на плазменную среду вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы.

С помощью зонда и орбитальных систем наблюдения ученые хотят лучше понять, как выбросы с поверхностями Ио взаимодействуют с атмосферой газового гиганта и другими лунами Юпитера, вызывая интенсивные полярные сияния. В ходе движения по своей траектории «Юнона» максимально сблизится с Ио 30 декабря 2023 года и 1 февраля 2024 года.

По словам главного исследователя проекта, доктора Курта Ретерфорда из SwRI, одновременное использование космических телескопов и аппарата «Юнона» даст возможность комплексно изучить спутники Юпитера впервые со времен миссии «Галилео», действовавшей с 1995 по 2003 год. Следующий шанс представится не раньше начала 2030-х годов.

Ранее астрономы установили длительность мегаштормов на соседе Юпитера Сатурне. Оказалось, что мощнейшие бури бушуют в атмосфере газового гиганта на протяжении сотен лет.