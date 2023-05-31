Американские ученые заявили об отсутствии свидетельств существования внеземной жизни

Старший сотрудник Планетологического института США Дэвид Гринспун, входящий в исследовательскую группу по изучению информации о неопознанных аномальных феноменах, заявил, что НАСА не располагает доказательствами существования инопланетной жизни. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не видели каких-либо свидетельств того, что неопознанные аномальные явления имеют какое-либо отношение к внеземной жизни», — сказал ученый.

По словам Гринспуна, пока нет оснований четко проследить неизвестные аномальные явления с какими-ибо результатами исследований о жизни в космосе.

Ранее ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны выяснили, что люди могли не вступить в контакт с пришельцами из-за того, что Земля находится в «пузыре радиомолчания», недоступном для сигналов инопланетян.

В свою очередь, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь.