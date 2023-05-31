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Директор NASA: люди достигнут Марса в 2040 году

Глава NASA Нельсон уверен в том, что в 2040 году земляне смогут достичь Марса

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NASA

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что люди могут достичь Марса в 2040 году, сообщает испанская газете Mundo.

По мнению Нельсона, уже через 17 лет, в 2040 году жители Земли сумеют достичь Марса. Он напомнил, что Марс находится гораздо дальше Луны, до которой нужно лететь всего три-четыре дня.

Директор NASA рассказал, чтобы долететь до Марса, потребуется семь или восемь лет. Затем космонавтам придется ждать там примерно два года, ожидая нужного расположения планет, которое позволит вернуться на Землю за шесть-восемь месяцев.

Нельсон отметил, что для того, чтобы обеспечить безопасный полет космонавтов на Марс, предстоит осуществить значительное количество разработок.

Ранее сообщалось, что 45% россиян уверены, что в ближайшие 50 лет состоится запуск пилотируемого корабля на Марс, Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что в 2014 году такой точки зрения придерживались лишь 16% респондентов.

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