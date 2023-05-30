Геронтолог назвал реально работающие иммуномодуляторы

С возрастом функция органов иммунной системы утрачивается, поэтому многим пациентам прописывают иммуномодуляторы. Однако, по словам директора Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексея Чурова, среди этой группы препаратов реально работают только противораковые. Они относятся к лекарствам, которые применяются в иммуноонкологии, помогая искусственно стимулировать иммунную систему для борьбы с опухолью.

«Это ингибиторы иммунных чекпоинтов — анти-CTLA4 и анти-PD-1, моноклональные антитела. Они работают. И многие формы рака сейчас уже гораздо лучше поддаются лечению у тех пациентов, которые не отвечают на другие виды терапии. В этом направлении следующий шаг — создание противоопухолевых вакцин, в особенности для таких сложных форм рака как глиома», – объяснил Чуров.

Если же мы говорить о старении, то здесь прицельно воздействовать на иммунную систему пока очень сложно, утверждает специалист. Впрочем, по словам Чурова, те же противораковые препараты, — ингибиторы чекпоинтов (анти-PD1) апробируются в клинических исследованиях в качестве сенолитиков, то есть, противовозрастных лекарств.

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