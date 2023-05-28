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Ученые выяснили, как пищевое поведение сказывается на сексуальной жизни женщин

Archives of Sexual Behavior: неупорядоченное питание связано с проблемами в сексе у женщин

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Медики колледжа Макса Стерна Йезриль Вэлли в Израиле связали неупорядоченное питание с сексуальной дисфункцией у женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

«Появляется все больше свидетельств связи между неупорядоченным питанием и сексуальной дисфункцией, механизм, лежащий в основе этой связи, все еще неясен. В текущем исследовании мы стремились изучить посредническую роль сексуальной мотивации между неупорядоченным питанием и сексуальной дисфункцией», – отметили авторы.

В выборку ученых вошли более 340 женщин, состоящих в постоянных отношениях. Все они прошли опрос и анкетирование. Результаты показали: высокий уровень неупорядоченного питания был в значительной степени связан с более высокой мотивацией к одобрению партнера через секс.

«Второй вывод: высокий уровень неупорядоченного питания был в значительной степени связан с более низкой сексуальной мотивацией. Оба вывода говорят о низком уровне сексуальной удовлетворенности и сексуальной дисфункции», – отметили ученые.

Результаты текущего исследования предполагают, что женщины с неупорядоченным питанием использовали секс для самоутверждения, преодоления негативных эмоций, одобрения партнера, но не для получения удовольствия.

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