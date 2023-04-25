Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайцы рассказали о планах по 3D-печати зданий на Луне

close
100%
NASA

Китай может прибегнуть к 3D-печати зданий при строительстве лунной базы. Об этом сообщает China Daily.

«Если мы хотим оставаться на Луне в течение длительного времени, нам нужно создавать станции, используя собственные материалы Луны», — сообщил У Вэйжун из Китайского национального космического управления. В частности, отработка элементов технологии 3D-печати будет проводиться на лунном зонде «Чанъэ-8», запуск которого запланирован на период до 2030 года. Основной задачей аппарата будет оценка минерального состава лунного грунта в южном полярном регионе, что необходимо для использования местных ресурсов астронавтами.

3D-печать здания является удобной альтернативой традиционному строительству из бетонных плит или кирпичей, поскольку выполняется почти полностью в автоматическом режиме, послойно. Это, в свою очередь, сокращает время строительства.

Подробно о планах человечества по освоению Луны в XXI веке читайте в разборе «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях