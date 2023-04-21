Зоологи сняли на видео, как киты чистят шкуру о песок «спа-процедурами»

Горбатые киты чистят шкуру о песок, проплывая мимо Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд. Об этом сообщает Университет Гриффита.

Олаф Мейнеке и его коллеги разместили на шкуре этих китов трекеры CATS для отслеживания их перемещения. Кроме того, на CATS была установлена камера, которая позволила получить запись активности этих животных.

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Оказалось, что мигрирующие через залив у Голд-Кост киты совершают перекаты на глубине до 49 м на морском дне, покрытом мелким песком или щебнем. В тропических и субтропических водах моллюски прикрепляются к китам на ранних стадиях жизни, и китам необходимо регулярно удалять их, чтобы избежать чрезмерного обрастания, которое затрудняет плавание. Ученые считают, что эти перекаты были необходимы для отрывания ракушек.

Кроме того, было замечено, что во время перекатов с китов сходят и частички кожи. Таким образом, трение о песок напоминало спа-процедуру по очистке кожи скрабом у людей. Также было замечено, что молодь серебристых каранксов активно питались кожей китов во время очистки — то есть, скорее всего этот тип поведения является старым, и к нему адаптировались другие виды и обратили себе на пользу.

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