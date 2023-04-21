Зоологи сняли на видео, как киты чистят шкуру о песок «спа-процедурами»

Горбатые киты чистят шкуру о песок, проплывая мимо Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд. Об этом сообщает Университет Гриффита.
Олаф Мейнеке и его коллеги разместили на шкуре этих китов трекеры CATS для отслеживания их перемещения. Кроме того, на CATS была установлена камера, которая позволила получить запись активности этих животных.
Оказалось, что мигрирующие через залив у Голд-Кост киты совершают перекаты на глубине до 49 м на морском дне, покрытом мелким песком или щебнем. В тропических и субтропических водах моллюски прикрепляются к китам на ранних стадиях жизни, и китам необходимо регулярно удалять их, чтобы избежать чрезмерного обрастания, которое затрудняет плавание. Ученые считают, что эти перекаты были необходимы для отрывания ракушек.
Кроме того, было замечено, что во время перекатов с китов сходят и частички кожи. Таким образом, трение о песок напоминало спа-процедуру по очистке кожи скрабом у людей. Также было замечено, что молодь серебристых каранксов активно питались кожей китов во время очистки — то есть, скорее всего этот тип поведения является старым, и к нему адаптировались другие виды и обратили себе на пользу.
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