Археологи обнаружили древнейшие следы разведения кур в Японии

Археологи обнаружили доказательства разведения кур японской культурой Яёй. Об этом сообщает Университет Хоккайдо.

Курица — одно из самых распространенных сельскохозяйственных животных, в мире одновременно живут примерно 33 миллиарда особей этих птиц. При этом история одомашнивания кур представляет важную научную проблему: считается, что ее приручили древние жители Юго-Восточной Азии примерно 3500 тыс. лет назад, но неясно, как именно эти животные распространялись по миру. В том числе было неясно, когда домашние куры появились в Японии.

close 100% Masaki Eda, et al./Frontiers in Earth Science

Теперь Масаки Эда и его коллеги обнаружили археологические свидетельства разведения кур древнеяпонской культурой Яёй. Ее представители жили в период между 300 годом до н.э. и 300 годом н.э. Выяснилось, что цыплят разводили на стоянке Карако-Каги, поселении периода Яёй, датируемом V-II веком до н.э. При этом отличить домашних взрослых животных от их диких близких родственников, пойманных на охоте, по их останкам очень трудно.

Таким образом, особенно важно, что среди десяти найденных костей четыре принадлежат птенцам, что считается доказательством разведения птиц в этом месте. Тот факт, что это именно куры, а не фазаны, был установлен путем анализа коллагена из костей с помощью масс-спектрометра — химический состав этого вещества отличается у этих двух видов, несмотря на внешнее сходство скелета. Радиоуглеродное датирование показало, что особи умерли между 381 и 204 годом до нашей эры.

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