Ученые назвали эффективные методы борьбы с разными типами ожирения

Ученые из Клиники Мэйо выяснили, что персонализированная борьба с ожирением эффективнее, чем стандартные вмешательства в образ жизни. Исследование опубликовано в журнале The Lancet eClinicalMedicine.

В исследовании приняли участие 165 человек с индексом массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2 и средним возрастом 43 года. Основываясь на поведении участников, ученые разделили фенотипы ожирения на гедонистическое (связанное с удовольствием) переедание, гомеостатическое (не связанное с удовольствием) переедание и аномально низкий расход энергии.

81 участник придерживался стандартной терапии ожирения, а 84 — в соотстветствии с фенотипом. Все они изменили питание и увеличили физическую активность. При этом переедающим гедонистам рекомендовали увеличить потребление клетчатки и уменьшить количество приемов пищи до одного-двух в день, плохо чувствующим сытость — питаться три раза в день, начиная каждый прием пищи с белковых продуктов. Участники с аномально низким расходом энергии придерживались стандартной низкокалорийной диеты, а также принимали послетренировочные белковые добавки и занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками не менее 30 минут четыре-пять раз в неделю.

Спустя 12 недель персональные рекомендации привели к большей потере веса по сравнению со стандартными: 7,4 против 4,3 кг. Кроме того, участники из группы персонализированной терапии продемонстрировали большее снижение жировой массы, окружности талии, уровня тревожности, а также уровня триглицеридов и холестерина. Также они нарастили больше мышечной массы и стали тратить больше энергии в покое.