Инженеры сделали сапоги-скороходы для походки Майкла Джексона

close
100%
Shift Robotics/Youtube

Инженеры представили накладки на обувь с роликами для ускорения ходьбы. Описание устройства опубликовано на его странице Kickstarter.

Устройство разработала компания Shift Robotics. Накладки можно прикрепить к подошве любой повседневной обуви с помощью ремешков. Во время ходьбы активируются установленные внизу ролики с электроприводом, которые добавляют к собственной скорости человека несколько метров в секунду. Накладки назвали Moonwalkers в качестве отсылки к знаменитому танцевальному движению «лунная походка» Майкла Джексона. Во время него артист делал вид, что шагает вперед, но двигался назад, в результате чего возникала иллюзия, что подошвы не цепляются за пол. При использовании Moonwalkers ноги и правда не сцеплены с полом и движутся медленнее, чем сам человек.

По заявлению разработчика, накладки способы увеличить скорость движения в 3,5 раза. Включение и выключение ускорения производится наклоном ноги, и при подъеме по ступенькам ролики необходимо застопорить. Скорость вращения роликов подбирается автоматически, в зависимости от темпа шагов. Заряжаются накладки через USB-C, одного заряда должно хватить на 10 километров пути. В данный момент проходит краудфандинговая компания, в случае успеха которой разработчики смогут развернуть производство и начать отгружать Moonwalkers покупателям. Ориентировочная стоимость одной пары — $1 000.

Ранее китайцы вживили голубю чип на солнечной батарее для управления полетом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть