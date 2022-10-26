Медики выяснили, что куркума может быть опасна для печени

Содержащие куркуму добавки могут нанести вред печени. Об этом сообщает New Scientist.

Куркума – это пряность, популярная в индийской и южно-азиатской кухне. Кроме того, она считается одним из средств аюрведической медицины (индийское знахарство). Современные исследования также подтверждают, что куркума может быть антиоксидантом, а некоторые врачи пробуют применять ее против артрита и опухолей.

Теперь несколько ученых представили доклады на конференции Американского колледжа гастроэнтерологии, в которых сообщают о потенциальном вреде куркумы для печени. Всего исследовано пять клинических случаев. Все пострадавшие принимали рекомендованные дозы препаратов: кто-то пил чай с приправой, кто-то получал куркуму в виде БАДа. Спустя некоторое время (всем понабилось разное — от трех недель до нескольких месяцев) у людей развились характерные для повреждения печени симптомы: зуд, тошнота, пожелтение кожи и белков глаз. Проведенные анализы крови и биопсия также указали на нарушение работы органа. Все пациенты выздоровели после проведенного лечения и отказа от приема куркумы и добавок на ее основе.

Пока число выявленных случаев незначительно, но медики призывают терапевтов и знахарей относиться к этой специи с осторожностью и помнить о риске.

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