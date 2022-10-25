Российские команды выиграли Открытый чемпионат Бразилии по футболу среди роботов

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Пресс-служба МФТИ

Российские команды Starkit из МФТИ выиграли Открытый чемпионат Бразилии по футболу среди роботов. Об этом сообщает пресс-служба МФТИ.

Турнир проходил в университете Centro Universitário da FEI в Сан-Паулу. Российские команды победили в двух из пяти категорий.

Первая из них называется Humanoid League — соревнование с участием роботов формата kid-size, от 40 до 90 сантиметров в высоту. Во всех трех матчах (1/4, 1/2 и финал) команда Starkit HL не пропустила ни одного мяча, а в финале победила сборную лучших роботов Бразилии со счетом 6:0.

Кроме того, россияне победили в категории Standard Platform League. В этом соревновании участвуют одинаковые роботы, и получить преимущество можно лишь за счет софта. Здесь Starkit SPL победила в финале со счетом 10:1.

Возглавлял российскую делегацию на турнире Егор Давыденко, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории волновых процессов и систем управления, играющий тренер, научный и технический руководитель команд Starkit.

По правилам робофутбола, в каждой из противоборствующих команд есть четыре автономных робофутболиста, из них три полевых игрока и один вратарь. Есть и запасные, так как среди роботов обычно наблюдается высокий уровень травматизма по ходу матчей и не всегда есть возможность их оперативно починить. Каждый матч проходит на поле из мягкой искусственной травы размером 6,75 на 4,5 м. В ворота высотой 110 см и шириной 180 см необходимо попасть мячом весом 200 г с длиной окружности до 48 мм. При этом для победы механические игроки должны уметь ориентироваться на поле, пасовать друг другу и оценивать игровую ситуацию.

Ранее китайцы заставили робособак объединиться в свору и прочесать окрестности.

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