Pharmaceutics: ученые исследовали эффективность поедания песка для похудения

Пористые частицы кремнезема, полученные из очищенного песка, могут лечь в основу будущего средства для похудения. Статья об этом опубликована в Pharmaceutics.

У ученых и ранее были свидетельства того, что кремнезем может способствовать снижению веса, но теперь Цзин Чен из Университета Южной Австралии и его коллеги решили исследовать, как именно это происходит. Для этого они смоделировали влияние частиц разной формы и размера на кишечник.

Каждый из этих типов частиц был введен в модель желудочно-кишечного тракта человека, которая имитировала состояние насыщения после приема пищи с высоким содержанием углеводов и жиров. Модель подразумевала полчаса желудочного пищеварения и час кишечного пищеварения и всасывания.

Темпы переваривания жира контролировали путем последующего титрования жирных кислот, в то время как переваривание крахмала контролировали путем измерения концентрации поглощенных сахаров.

Результаты подтверждают идею, что пористый кремнезем может препятствовать процессам пищеварения, которые обычно запускаются ферментами, расщепляющими жир, холестерин, крахмалы и сахара. Авторы говорят, что идеальными образцами были микрочастицы кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров.

Вполне возможно, что пористый кремнезем вызывает снижение веса и другими способами, что и станет предметом будущих исследований.

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