Pharmaceutics: ученые исследовали эффективность поедания песка для похудения

close
100%
Imagebroker/Siepmann/Global Look Press

Пористые частицы кремнезема, полученные из очищенного песка, могут лечь в основу будущего средства для похудения. Статья об этом опубликована в Pharmaceutics.

У ученых и ранее были свидетельства того, что кремнезем может способствовать снижению веса, но теперь Цзин Чен из Университета Южной Австралии и его коллеги решили исследовать, как именно это происходит. Для этого они смоделировали влияние частиц разной формы и размера на кишечник.

Каждый из этих типов частиц был введен в модель желудочно-кишечного тракта человека, которая имитировала состояние насыщения после приема пищи с высоким содержанием углеводов и жиров. Модель подразумевала полчаса желудочного пищеварения и час кишечного пищеварения и всасывания.

Темпы переваривания жира контролировали путем последующего титрования жирных кислот, в то время как переваривание крахмала контролировали путем измерения концентрации поглощенных сахаров.

Результаты подтверждают идею, что пористый кремнезем может препятствовать процессам пищеварения, которые обычно запускаются ферментами, расщепляющими жир, холестерин, крахмалы и сахара. Авторы говорят, что идеальными образцами были микрочастицы кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров.

Вполне возможно, что пористый кремнезем вызывает снижение веса и другими способами, что и станет предметом будущих исследований.

Ранее ученые выяснили, почему клетки сердца взрослых людей не восстанавливаются.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть