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«Роскосмос» в ответ на санкции приостановит запуски с космодрома Куру

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РОГОЗИН/Twitter

«Роскосмос» в ответ на санкции Евросоюза приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру, находящегося во Французской Гвиане. Об этом сообщается в Twitter-профиле гендиректора российской госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«В ответ на санкции ЕС в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — уточняется в публикации Рогозина.

Других подробностей, связанных с будущими программами «Роскосмоса» и партнерами, Рогозин не привел.

Ранее Рогозин заявил, что Международная космическая станция может упасть на Соединенные Штаты из-за санкций против «Роскосмоса».

Также Рогозин предлагал Европе запускать космонавтов на МКС самостоятельно.

Еще Евросоюз запретил инвестировать в Россию. Ограничения коснутся правительства, Банка России, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка.

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Санкции против России
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