«Роскосмос» в ответ на санкции приостановит запуски с космодрома Куру

«Роскосмос» в ответ на санкции Евросоюза приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру, находящегося во Французской Гвиане. Об этом сообщается в Twitter-профиле гендиректора российской госкорпорации Дмитрия Рогозина.
«В ответ на санкции ЕС в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — уточняется в публикации Рогозина.
Других подробностей, связанных с будущими программами «Роскосмоса» и партнерами, Рогозин не привел.
Ранее Рогозин заявил, что Международная космическая станция может упасть на Соединенные Штаты из-за санкций против «Роскосмоса».
Также Рогозин предлагал Европе запускать космонавтов на МКС самостоятельно.
Еще Евросоюз запретил инвестировать в Россию. Ограничения коснутся правительства, Банка России, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка.