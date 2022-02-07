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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Иммунолог Болибок объяснил, почему дети стали чаще заражаться коронавирусом

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Самую надежную защиту от COVID-19 дает клеточный иммунитет, врожденный уровень которого высок у детей — однако теперь коронавирус сумел адаптироваться и стать для них заразным. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Само течение «омикрона» и коронавирусной инфекции в целом говорит, что нам нужно упирать на клеточный иммунитет, — говорит эксперт. — Почему в начале пандемии не болели дети? У детей достаточно высокий уровень врожденного клеточного иммунитета. Они не заражались, не болели, у них даже антител не было. От них коронавирус отскакивал, как мячик от стенки.

Потом, в связи с адаптацией самой инфекции под человеческую популяцию, вирус уже приобрел какие-то черты — в основном, более высокую контагиозность — и стал к детям цепляться, преодолевая их врожденный противовирусный барьер. Соответственно, это говорило о том, что в основе борьбы с коронавирусом — создание клеточного иммунитета».

Для надежной защиты должны работать клетки иммунной системы организма, поясняет эксперт. Антитела сцепляются с вирусными частицами, не давая им проникнуть в клетки, но эта защита несовершенна и не позволяет поймать все вирионы — некоторые из них все-таки проникают в клетки, куда антитела уже попасть не могут.

Вакцины, которые применяются сегодня, рассчитаны на создание гуморального иммунитета — то есть выработку антител. Вакцины для создания клеточного иммунитета, которые могли бы обеспечить защиту на несколько лет, пока что находятся на этапе разработки.

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