Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия готова ответить на европейские санкции 13:11
Первые военные США прибыли в Польшу для укрепления сил НАТО в Восточной... 12:56
Израиль запретил странам Балтии поставки вооружения Украине 12:49
Завоевавшая серебро на Играх Непряева рассказала о заметенной лыжне и тяжелой... 12:41
Украина отключится от российской энергосети 12:39
В Госдуме считают, что поддержка принципа «одного Китая» не повлияет... 12:33
Ученые заявили об уменьшении риска госпитализации при заражении... 12:31
Врач назвал тревожные симптомы «омикрона» 12:29
В Госдуме отреагировали на первую медаль России на Олимпиаде в Пекине 12:18
Врач указал на грубую ошибку при измерении давления 12:16

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia Commons

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, выведен на расчетную орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей российского ведомства.

«Стартовавшая сегодня, 5 февраля, в 10.00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат...», — уточнили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, старт ракеты ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме.

Состоявшийся запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» стал первым в текущего году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2«начали проводить на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года.

5 декабря прошлого года российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть