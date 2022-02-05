Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, выведен на расчетную орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей российского ведомства.

«Стартовавшая сегодня, 5 февраля, в 10.00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат...», — уточнили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, старт ракеты ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме.

Состоявшийся запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» стал первым в текущего году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2«начали проводить на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года.

5 декабря прошлого года российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру.