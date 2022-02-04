Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в матче группового этапа ОИ 09:32
Путин прибыл в Пекин 09:30
РБК: продажи экспресс-тестов на COVID-19 в России выросли на 500% 09:22
Украина нашла альтернативу российскому газу 09:20
Фигурист Кацалапов о столкновении с американцами на разминке: у меня... 09:18
Иммунолог предупредил о необычном эффекте вакцинации от COVID-19 09:12
Загитова заявила, что Россия будет первой в командных соревнованиях на Олимпиаде 08:58
США и Словакия подписали договор о военном сотрудничестве 08:57
Дипломат высмеял данные Госдепа США о российском фейковом видео 08:56
Стало известно о планах развития военного сотрудничества России с Никарагуа 08:53

Вирусолог Нетесов: «омикрон» может поднять заболеваемость в России до 400 тыс. случаев в день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Число заболевших коронавирусом в России на фоне распространения штамма «омикрон» может достичь 400 тыс. зараженных в день. Об этом рассказал «Газетe.Ru» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«В Штатах недавно был пик в 1 млн 300 тыс. в день, — сообщил он. — Но там, во-первых, выявление намного сильнее, чем у нас (больше тестов), во-вторых, население в 2,5 раза больше. Поэтому, как я думаю, «омикрон» может поднять заболеваемость в России до 400 тыс. в день. Кроме того, если сравнивать с США, у нас охват вакцинацией в 1,5 раза меньше».

Подъем заболеваемости будет заметен уже в ближайшее время, считает эксперт, и продлится полтора-два месяца.

Новая волна, как и предыдущие, будет более сглаженной и растянутой во времени, чем в США. Нетесов связывает это с более низкой интенсивностью авиаперевозок — если в аэропорту американской Атланты самолеты взлетают раз в 20-25 секунд, то в России даже в московском «Шереметьево» — в пять раз реже. А именно авиаперевозки приводят к максимально быстрому распространению инфекции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть