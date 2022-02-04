Вирусолог Нетесов: «омикрон» может поднять заболеваемость в России до 400 тыс. случаев в день

Число заболевших коронавирусом в России на фоне распространения штамма «омикрон» может достичь 400 тыс. зараженных в день. Об этом рассказал «Газетe.Ru» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«В Штатах недавно был пик в 1 млн 300 тыс. в день, — сообщил он. — Но там, во-первых, выявление намного сильнее, чем у нас (больше тестов), во-вторых, население в 2,5 раза больше. Поэтому, как я думаю, «омикрон» может поднять заболеваемость в России до 400 тыс. в день. Кроме того, если сравнивать с США, у нас охват вакцинацией в 1,5 раза меньше».

Подъем заболеваемости будет заметен уже в ближайшее время, считает эксперт, и продлится полтора-два месяца.

Новая волна, как и предыдущие, будет более сглаженной и растянутой во времени, чем в США. Нетесов связывает это с более низкой интенсивностью авиаперевозок — если в аэропорту американской Атланты самолеты взлетают раз в 20-25 секунд, то в России даже в московском «Шереметьево» — в пять раз реже. А именно авиаперевозки приводят к максимально быстрому распространению инфекции.