Инженеры сделали робота-муху с электрическими мышцами

Инженеры из Бристольского университета разработали новый тип привода для летающих микророботов, машущих крыльями. Статья об этом была опубликована в Science Robotics.

Обычно летающие микророботы используют шестеренки и другие сложные элементы трансмиссии для передачи усилия от моторов к крыльям. Это усложняет конструкцию и делает ее тяжелее.

Теперь ученые под руководством Джонатана Росситера разработали систему привода для крыльев, в которой используются искусственные мышцы. Их конструкция была вдохновлена летающими насекомыми вроде мух.

Система получила название LAZA. «С помощью LAZA мы прилагаем электростатические силы напрямую к крылу, а не к сложной и неэффективной трансмиссии, – поясняет Тим Хелпс, один из авторов изобретения. – Это ведет к улучшению производительности, упрощению конструкции, а также создает новый класс дешевых, легких летающих микроаппаратов, пригодных, например, для обследования ветроэлектрогенераторов». Создатели считают, что роботы с LAZA смогут быть такими же маленькими, как насекомые, и пригодятся для опыления редких цветов или поиска людей в обрушившихся зданиях.

Основание крыла такого робота обладает отрицательным электрическим зарядом и окружено жидким диэлектриком. На электроды по разные стороны от основания попеременно подают положительный потенциал, что приводит к колебаниям крыла. Удельная тяга 50-миллиметровых крыльев опытного образца достигает 23 ньютонов на киловатт.

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