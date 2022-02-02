Ученые рассказали, к чему привело первое заражение добровольцев коронавирусом

Британские исследователи впервые провели опыты по заражению людей SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Имперского колледжа Лондона.

Ученые проследили воздействие инфекции на человека с момента заражения до избавления от нее. Проект Human Challenge Programme проводился совместными силами Имперского колледжа Лондона, Целевой группы по вакцинам и Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В ходе исследования 36 здоровым, не вакцинированным и не болевшим COVID-19 мужчинам и женщинам капали в нос жидкость, содержащую небольшую дозу SARS-CoV-2. Доза была подобрана минимально необходимой для заражения, аналогичное количество вирусных частиц содержится в назальных выделениях максимально заразного человека. Возраст добровольцев варьировался от 18 до 30 лет, для исследования использовали вариант вируса, распространенный в самом начале пандемии.

18 добровольцев заразились, из них у 16 наблюдались средние и умеренные симптомы, схожие с простудой: чихание, насморк и боль в горле. У некоторых наблюдались головные боли, боли в мышцах, утомляемость и температура. Ни у одного из участников не развились тяжелые симптомы, двое участников были отсеяны из анализа по причине выработки антител между первоначальным анализом и заражением.

У 13 добровольцев временно пропало обоняние, но вернулось в норму за 90 дней у всех, кроме трех участников. У оставшихся трех оно продолжает медленно восстанавливаться, за всеми участниками наблюдали в течение 12 месяцев для обнаружения осложнений.

Среди основных выводов исследования: первые симптомы появляются очень быстро после заражения, в среднем через два дня после контакта с вирусом. Первоначально инфекция появляется в горле, число вирусных частиц достигает пика через пять дней, и на этой стадии в носу их гораздо больше, чем в горле.

Это исследование показывает, что, как минимум, экспериментальное заражение SARS-CoV-2 не приводит к развитию тяжелых симптомов COVID-19 у здоровых молодых людей.