Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог назвал возможное число неофициально заболевших «омикроном»... 17:36
Генерал ВСУ предсказал Киеву молниеносный разгром в случае войны 17:34
Стыковые матчи сборной России по футболу к ЧМ-2022 перенесены на стадион... 17:32
В Минздраве сообщили о росте случаев COVID-19 среди детей 17:27
Россияне купили рекордное количество машин с «автоматом» 17:25
Британца, пытавшегося сбежать от полиции, ударило током 17:24
Попова заявила, что «омикрон» выявлен в 83 регионах России 17:23
Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время 17:21
Губерниев об отдельном самолете для хоккеистов сборной России: пусть хоть... 17:18
США отправят в Европу новые войска 17:14

Ученые рассказали, к чему привело первое заражение добровольцев коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters

Британские исследователи впервые провели опыты по заражению людей SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Имперского колледжа Лондона.

Ученые проследили воздействие инфекции на человека с момента заражения до избавления от нее. Проект Human Challenge Programme проводился совместными силами Имперского колледжа Лондона, Целевой группы по вакцинам и Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В ходе исследования 36 здоровым, не вакцинированным и не болевшим COVID-19 мужчинам и женщинам капали в нос жидкость, содержащую небольшую дозу SARS-CoV-2. Доза была подобрана минимально необходимой для заражения, аналогичное количество вирусных частиц содержится в назальных выделениях максимально заразного человека. Возраст добровольцев варьировался от 18 до 30 лет, для исследования использовали вариант вируса, распространенный в самом начале пандемии.

18 добровольцев заразились, из них у 16 наблюдались средние и умеренные симптомы, схожие с простудой: чихание, насморк и боль в горле. У некоторых наблюдались головные боли, боли в мышцах, утомляемость и температура. Ни у одного из участников не развились тяжелые симптомы, двое участников были отсеяны из анализа по причине выработки антител между первоначальным анализом и заражением.

У 13 добровольцев временно пропало обоняние, но вернулось в норму за 90 дней у всех, кроме трех участников. У оставшихся трех оно продолжает медленно восстанавливаться, за всеми участниками наблюдали в течение 12 месяцев для обнаружения осложнений.

Среди основных выводов исследования: первые симптомы появляются очень быстро после заражения, в среднем через два дня после контакта с вирусом. Первоначально инфекция появляется в горле, число вирусных частиц достигает пика через пять дней, и на этой стадии в носу их гораздо больше, чем в горле.

Это исследование показывает, что, как минимум, экспериментальное заражение SARS-CoV-2 не приводит к развитию тяжелых симптомов COVID-19 у здоровых молодых людей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть