Вирусолог Волчков: концентрация «омикрона» в легких в 10 раз ниже, чем других штаммов

Научные исследования «омикрона» говорят о том, что этот вариант коронавируса меньше проникает в легкие, чем другие штаммы. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Недавно вышедшее исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе (штат Миссури) основывается на эксперименте по заражению «омикроном», а также другими штаммами коронавируса для сравнения, - хомяков и мышей. Исследователи выяснили, что различия были впечатляющими: через несколько дней концентрация вируса в легких животных, зараженных «омикроном», была как минимум в десять раз ниже, чем у грызунов, зараженных другими вариантами, рассказал Волчков.

«Опираясь на это исследования, а также на ряд других, мы можем сделать вывод о том, что «омикрон» действительно меньше проникает в легкие, - отметил ученый. – И важно, что эти данные ученые получили на хомяках, а не на людях, так как в последнем случае это можно было бы объяснить наличием антител или Т-клеточного иммунитета, даже в том случае, если человек болел бессимптомно. Здесь же эксперимент чистый.

И, думаю, можно сделать вывод, что если в легких хомяков концентрация в 10 раз ниже, то косвенным образом можно полагать похожее действие вируса и на легкие людей».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что «омикрон» разучился проникать в легочную ткань.