Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России создадут отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы 02:06
В Госдуме назвали «клоунадой» решение Украины установить причины «потери»... 01:59
Медведев назвал теннисиста, с которым ему неприятно играть 01:50
Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке госпереворота 01:48
Вирусолог рассказал, где вероятнее всего заразиться COVID-19 01:46
Один штраф в России могут поднять в 40 раз 01:43
Жители России стали больше пить водки 01:32
ОКР показал, как Трусова и Щербакова заселялись в олимпийскую деревню 01:31
США не стали исключать допуск российских инспекторов на военные базы НАТО 01:20
Небензя обвинил Киев в невыполнении минских соглашений 01:14

Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр через 100 дней

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
NASA Goddard Space Flight Center

Астрономы предсказали, что две сверхмассивные черные дыры скоро сольются. Препринт статьи об этом был опубликован в репозитории arXiv.

Если выводы исследователей корректны, совокупная масса черных дыр превышает сотни миллионов солнечных, они находятся на расстоянии 1,2 миллиарда световых лет от Земли в активном ядре галактики, получившем название SDSSJ1430+2303. Если слияние произойдет, это будет уникальным событием для мировой астрономии, поскольку слияния черных дыр ни разу не наблюдали, предсказав заранее.

Ученые заключили, что наблюдают пару сверхмассивных черных дыр на основе анализа колебаний яркости оптического и рентгеновского излучения, поступающего из ядра галактики. Зачастую периодические колебания яркости астрономических объектов связаны с их вращением, вокруг своей оси или вокруг других тел. В данном случае, астрономы обнаружили, что цикл колебаний ускоряется, и интерпретировали его как сближение двух тел.

Слияние вызовет вспышку света, а также другого электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Кроме того, астрономы ожидают мощные гравитационные волны и нейтринный поток, который может многое рассказать ученым о процессах внутри атомов при таких экстремальных условиях.

Предсказание сделали Нин Цзян из Научно-технического университета Китая и его коллеги. По их расчетам, слияние произойдет в период от ста до трехсот дней, или, при другом методе анализа, до трех лет. Стоит отметить, что их вывод еще не подтвержден другими исследователями, но многие астрономы начали бронировать время телескопов для наблюдений, чтобы проверить предсказание. Кроме того, в обнаруженном активном ядре галактики может вообще не быть черных дыр, поскольку природа этого типа галактических ядер ученым не до конца ясна.

Ранее астрономы заподозрили, что старые звезды все равно могут рождать планеты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть