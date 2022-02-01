Ученые выяснили, кто из юношей склонен к сексуальным преступлениям

На сексуальные и другие насильственные преступления юношей толкает низкий самоконтроль, выяснила команда специалистов из Копенгагенского университета. Детали они изложили в статье в журнале PNAS.

Ученые провели серию экспериментов среди 5400 датчан в возрасте 15–20 лет. В одном из них добровольцы, которым предлагалась некоторая сумма денег, должны были принять ряд решений, которые позволили бы получить деньги сразу, но в меньшем количестве, или позже, но в большем. Среди вариантов преумножения прибыли было участие в лотерее, которое могло как значительно увеличить итоговую сумму, так и привести к ее потере. В другом задании у участников была возможность отдать часть денег кому-то еще. Исходя из ответов участников, исследователи определили их терпеливость, склонность к риску и альтруизму, самоконтроль. Также они собрали данные о приводах участников в полицию и выяснили, какие преступления те совершали.

Имели проблемы с законом 19% юношей и лишь 3% девушек, поэтому исследователи в итоге сосредоточились на первых. Как выяснилось, склонные к риску и нетерпеливые молодые люди чаще совершают имущественные преступления, а люди с низким самоконтролем склонны к совершению насильственных, наркотических и сексуальных преступлений.

Одним из наиболее важных факторов оказалось образование — необразованные юноши даже из обеспеченных семей чаще шли на преступления.

Авторы работы надеются, что эти данные будут полезны при дальнейшей разработке стратегий по борьбе с преступностью.