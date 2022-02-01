Палеонтологи обнаружили ископаемую рыбу с головой, набитой фекалиями

В голове ископаемой рыбы нашли окаменелые фекалии. Статья об этом была опубликована в Research in Paleontology and Stratigraphy.

Ископаемое было найдено в США в южном Мэрилэнде, на территории парка Калверт Клифс.

Окаменелые фекалии, копролиты диаметром до 2,5 миллиметров, были оставлены там, где находился мозг рыбы. Ученые считают, что их произвели падальщики, скорее всего – черви, поедавшие разлагающуюся рыбу Astroscopus countermani, придонного хищника, родственного современным звездочетовым.

Стивен Годфри, автор исследования из Калвертского морского музея (штат Мэрилэнд), поясняет, что распознать в небольших образованиях копролиты удалось на основе «их характерного размера, формы и химического состава». Химический состав был установлен с помощью рентгеновской спектроскопии, которая показала, что образования богаты кальцием и фосфатами, характерными для копролитов веществами.

Находка датируется периодом около 9 миллионов лет назад, эпохой миоцена.

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