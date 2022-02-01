Американские студенты создали летающий дрон по зарисовкам да Винчи

Американские инженеры использовали зарисовки Леонардо да Винчи для создания летающего дрона. Об этом сообщает издание Cnet.

Аппарат был создан студентами-инженерами Мэрилендского университета в Колледж-Парке.

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В XV веке Леонардо да Винчи предложил концепцию летательного аппарата, использующего архимедовы винты. Архимедов винт был разработан в античные времена для перемещения воды, а для движения воздуха, по представлениям современных конструкторов, требуется пропеллер совсем иной формы.

Тем не менее, студенты университета использовали старые зарисовки для создания летающего дрона Crimson Spin. «Я был очень удивлен, что это сработало», – комментирует работу Остин Прете, который защитил с помощью этого дрона магистерскую диссертацию.

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Как видно на видео, дрон способен взлетать и перемещаться, при этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум.

Прете не будет более продолжать работу над этим аппаратом, так как ему уже предложили должность в одной из производственных компаний. Однако он надеется, что кто-то другой сможет оптимизировать аппарат и сделать на его основе более крупный, пригодный для пассажирского полета.

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