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Ученые выяснили, что на Земле более 9 тысяч неизвестных видов деревьев

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Leonhard Steinacker/Technical University of Munich

На Земле может быть 9200 неизвестных видов деревьев. К таким выводам пришли авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чтобы это выяснить, ученые из Мичиганского университета объединили данные об изобилии и встречаемости видов из двух баз данных: Глобальной инициативы по биоразнообразию лесов и TREECHANGE, в которой используются данные, собранные непосредственно на лесных участках.

«Каждый из наборов был создан с помощью людей, которые шли в лесной массив и описывали встреченные деревья, их размеры и характеристики. Подсчет числа существующих видов деревьев – это головоломка, элементы которой распределены по всему миру», – говорит Зинцзин Лян, один из авторов исследования.

Объединив наборы данных, ученые использовали методы статистики для определения общего числа уникальных видов в каждом описанном биоме. Выяснилось, что по самым консервативным оценкам, на Земле 73 274 уникальных вида деревьев, что на 9200 превосходит число описанных учеными в биологических работах.

Исследователи заключают, что на нашей планете есть много малочисленных видов, которые трудно обнаружить. Они находится в особо уязвимом положении из-за своей редкости и одновременно из-за того, что у экологов нет данных, что именно защищать.

Ранее орнитологи придумали, как переселять сов с помощью поддельных экскрементов.

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