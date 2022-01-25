«Роскосмос» показал облик новой российской орбитальной станции

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев представил облик и технические характеристики перспективной Российской орбитальной служебной станции, которая придет на смену российскому сегменту МКС. Иллюстрации были выложены в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

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Характерной особенностью новой станции будет отсутствие бытового отсека. Как пояснил Соловьев, это связано с новым подходом к освоению космоса. «Постоянное пребывание человека на орбите высокозатратно, необходимо продумывать новую философию пилотируемых полетов, позволяющую реализовывать систему посещаемых станций без уменьшения эффективности проводимых на орбите целевых работ», — говорит он.

В сентябре 2021 года было объявлено, что развертывание новой станции, которая придет на смену российскому сегменту МКС, начнется через 5-6 лет. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, эта станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам.