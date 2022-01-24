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В России создали кожный тест на COVID-19

Академик Тотолян сообщил, что в РФ появился кожный тест на коронавирус по аналогии с реакцией Манту

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РИА «Новости»

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян сообщил, что в России создали кожный тест на COVID-19, который назвали «КоронаДерм PS». Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам ученого, новая разработка представляет собой инъекцию с антигенами к SARS-CoV-2. Результат можно оценивать через 72 часа, после того, как клеточный иммунитет запустит выработку антител. Положительный тест демонстрирует его наличие. Отрицательный свидетельствует о том, что необходимо привиться или ревакцинироваться, рассказал специалист.

«Мы видим, что часть вакцинированных остаются серонегативными, у них не происходит так называемой сероконверсии (выработки антител), но они почему-то не заболевают. Я думаю, если бы у нас был доступный инструментарий оценки клеточного иммунитета, мы бы получили бы ответ на этот вопрос», — заявил эксперт.

Он также отметил, что процедура тестирования должна стать рутинной.

«КоронаДерм PS» уже прошел доклинические испытания и в данный момент ждет от Минздрава РФ разрешения на проведение клинических испытаний, добавил Тотолян.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новую тест-систему, способную выявлять штамм «омикрон» и другие варианты коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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