Биологи выяснили, сколько весят нервы хобота слона

Биологи выяснили, что тройничный нервный ганглий слона, отвечающий за зрение и чувствительность морды, обладает огромными размерами и весом. Соответствующая статья была опубликована в Current Biology.

Леопольд Пуркарт из Берлинского университета имени Гумбольдта и его коллеги провели вскрытие восьми слонов, умерших в зоопарке от естественных причин. Их интересовало устройство нервной ткани этих животных, в особенности той, которая связана со зрением и осязанием морды, в том числе – хобота.

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Слоны постоянно используют хобот для контакта с сородичами и окружением, и потому его нервы должны быть особо развиты. Выяснилось, что волокна осязательных нервов могут достигать более двух метров в длину. «Подглазничный нерв состоит из аксонов толщиной около десяти микрон и обладает большим диаметров, около 17 миллиметров. Это примерно втрое толще, чем глазной нерв и толще, чем спинной мозг», – пишут авторы. Тройничный ганглий, где сходятся глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы, больше мозга макаки и является самой большой нервной структурой, отвечающей за сенсорную информацию, среди всех животных.

В совокупности нервная ткань, связанная с хоботом, весит около 1,5 килограмм. Это говорит об особой важности этого органа для слонов и об их специализации на тактильном восприятии.