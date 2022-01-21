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Специалисты признали успешным ускоренный метод подготовки к космическому полету

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«Роскосмос»

Укороченная подготовка к космическому полету после анализа результатов признана успешной. В такой программе принял участие первый в мире киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

«Такая подготовка признана успешной и может применяться для космических туристов с учетом предложений членов экипажа», — указали в ЦПК.

Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал о своем опыте во время съемок фильма «Вызов» на МКС. Он отметил, что во время съемок роликов для МКС члены экипажа обычно говорят все своими словами или читают текст, а для фильма текст нужно было выучить наизусть. Также космонавт поделился, что режиссер снял очень много дублей, а на одну фразу иногда требовалось до 10 попыток.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали на МКС фрагменты художественного фильма под рабочим названием «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. На орбите было отснято около 30 часов материала, из них в ленту войдут 25-35 минут. В производстве также участвовали космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

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