Китайские медики научились определять риск смерти по глазам

Разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека оказалась признаком повышенного риска смерти. Соответствующая статья была опубликована в журнале British Journal of Ophthalmology.

Растущее количество данных свидетельствует о том, что состояние сети мелких сосудов может быть надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга. Поэтому ученые воспользовались алгоритмами машинного обучения, чтобы попробовать предсказать возраст человека по состоянию его глаз.

Базой данных послужили 80 169 изображений глазного дна, полученных ранее от 46 969 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет в ходе крупного исследования в Великобритании. В результате оказалось, что алгоритм определяет возраст человека со средней точностью до трех лет. При этом разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался ассоциирован со смертью.

Доля людей с разницей в возрасте более 3, 5 и 10 лет составляла, соответственно, 51, 28 и 4,5 процента. Большая разница в возрасте повышает риск смерти примерно на 50 процентов, каждый год разрыва увеличивает риск примерно на 2-3 процента.

Авторы работы, Чжуотин Чжу из китайской Академии медицинских наук провинции Гуандун и его коллеги предполагают, что этот разрыв между двумя показателями можно использовать в диагностических целях.