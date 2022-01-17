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Астрономы пронаблюдали смену сезонов на экзопланете, где год длится три дня

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NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Ученые пронаблюдали годичный цикл планеты с необычайно резким сезонным перепадом температуры. Соответствующая статья была опубликована в The Astronomical Journal.

Планета XO-3b относится к классу горячих юпитеров, для наблюдения за ней исследователи использовали телескоп Spitzer, который позволил проанализировать кривые блеска родительской звезды. Ученые пронаблюдали весь годичный цикл, который длится на ней всего лишь три земных дня: один день лето, два дня зима.

«Мы наблюдали сезонные перепады температуры в сотни раз более сильные, чем на Земле, – заявила Лиза Данг из канадского Макгиллского университета в ходе пресс-конференции Американского астрономического общества. – Но эти смены сезонов проходят по другой причине, нежели на Земле».

XO-3b вращается по вытянутой (эксцентричной) орбите на небольшом расстоянии от звезды, и чем дальше планета удаляется, тем меньше тепла получает. В свою очередь, основной вклад в сезонный перепад температур на Земле вносит наклон оси вращения относительно плоскости орбиты. Подобная эксцентричная орбита, как у XO-3b, не может быть стабильной, и со временем должна стать более округлой.

Однако среднегодовая температура этой планеты столь велика, что ее нельзя объяснить одним лишь нагревом от звезды. Ученые предполагают, что либо дополнительный вклад в нагрев вносят приливные силы, либо внутри планеты идут термоядерные реакции. В таком случае, она является не планетой, а коричневым карликом.

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