Ученые выяснили, что древние шумеры использовали боевых ослов-гибридов

Ученые выяснили, что жители древней Месопотамии использовали ослов-гибридов. Соответствующая статья была опубликована в журнале Science Advances.

Согласно изображениям и текстам возрастом около 4500 лет, элита древней Месопотамии использовала неких ездовых животных. Долгое время для ученых было загадкой, что это за животные, поскольку одомашнивание лошадей произошло несколько позднее. В текстах на клинописных табличках иногда упоминается престижное животное «кунга» с высокой ценой. В частности, их запрягали в боевые колесницы.

Ученые из французского Института Жака Моно изучили генотип этих «кунга», образцы которого добыли из захоронения Умм эль-Марра в северной Сирии. Они сравнили их ДНК с современными и древними лошадьми и ослами.

Выяснилось, что захороненные там животные являются гибридами домашнего осла и кулана – дикого животного семейства лошадиных. Эти гибриды не могли производить потомство, и потому для их воспроизводства необходимо было заново отлавливать самца кулана. Одна из таких сцен отлова изображена, в частности, на барельефе в Ниневии.

Вместо того, чтобы одомашнивать диких лошадей, населявших этот регион, шумеры производили и использовали гибридов, сочетая качества двух родителей, чтобы произвести потомство, которое было сильнее и быстрее, чем ослы, но более управляемым, чем куланы.