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Perseverance исследовал загадочные фиолетовые пятна на Марсе

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NASA

Ученые проанализировали фиолетовые пятна на марсианских камнях с помощью инструментов Perseverance. Материалы исследования были изложены на конференции Американского геофизического союза.

Впервые необычные пятна на марсианских камнях обнаружили еще аппараты Viking в 1970-х годах. Со временем специалисты поняли, что они представляют собой тонкие покрытия.

Энн Оллила из Лос-Аламосской национальной лаборатории и ее коллеги использовали несколько инструментов марсохода Perseverance, чтобы изучить подобные пятна в районе кратера Езеро. Во-первых, камера Mastcam-Z позволяет использовать различные фильтры, которые блокируют определенные длины волн света, благодаря чему ученые могут получить приблизительное представление о составе горных пород.

Во-вторых, камера SuperCam обладает мощным лазером, который испаряет участки горной породы и позволяет получить более точные спектроскопические данные. В-третьих, микрофоны Perseverance улавливают щелчок, возникающий при «выстреле» лазером, и позволяют получить данные о плотности пород.

В результате ученые выяснили, что пятна состоят из различных оксидов железа, обогащенных водородом и, иногда, магнием. Присутствие водорода позволяет предположить, что роль в формировании пятен сыграла вода. Это особенно интересно на фоне того, что в данный момент Perseverance находится не среди озерных отложений, а на магматических породах.

Подобные тонкие покрытия представляют особый интерес для астробиологов, поскольку на Земле похожие образования возникают в результате жизнедеятельности бактерий.

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