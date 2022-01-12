Палеонтологи сдвинули дату появления людей на территории Эфиопии на 36 тысяч лет

Окаменелые остатки из формации Омо-Кибиш в Эфиопии оказались на 36 тыс. лет древнее, чем считалось ранее. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature.

Окаменелые остатки Омо-Кибиш считаются самым древним свидетельством пребывания Homo sapiens в восточной Африке. Ранее считалось, что их возраст примерно равен 197 тыс. лет.

Селин Видаль из Кембриджского университета и ее коллеги оспорили эту датировку, проведя повторный анализ вулканического пепла, покрывающего Омо-Кибиш и связав отложения с извержением вулкана Шала Восточно-Африканского разлома. Новый анализ позволил точно датировать окаменелости под массивными отложениями от этого извержения – им должно быть примерно 233 тыс. лет. Новая датировка лучше стыкуется с большинством моделей эволюции человека, согласно которым Homo sapiens отделились от предковой группы в период 350-200 тысяч лет назад.

Авторы работы утверждают, что дальнейшие исследования должны определить максимальный возможный возраст ископаемых в Омо-Кибиш, чтобы вычислить самое ранее время расселения людей по восточной Африке.