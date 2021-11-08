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«Уже убил более 300»: американский штат захватили гигантские пауки

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University of Georgia

Жители Джорджии жалуются на нашествие гигантских пауков, которые плетут сети размером до трех метров. Об этом сообщает издание Live Science.

В 25 округах штата дома, линии электропередачи и растительность покрыты плотной паутиной паука Йоро (Trichonephila clavata). Особи этого инвазивного вида, происходящего из Восточной Азии, вырастают до 8 сантиметров. Впервые в Америке этого паука обнаружили к северо-востоку от Атланты в 2014 году. Скорее всего, он попал туда в грузовом контейнере.

С тех пор популяция пауков и ареал их обитания неуклонно расширялись, и местные жители оказались не готовы к этому. «В прошлом году всего лишь десяток пауков доставлял мне неудобства при работе во дворе, – говорит Уилл Хадсон, энтомолог из Университета Джорджии. – В этом же году у меня их сотни, и их жуткая паутина действительно превращает мой двор в декорации фильмов ужасов». Ученый сообщает, что уже убил более трехсот этих пауков.

Пауки Йоро эндемичны для Китая, Тайваня, Японии и Кореи. Они характерны тем, что плетут ровную круглую паутину, и ярко окрашены. Хотя они ядовиты, их яд годится только для обездвиживания жертвы, и не представляет угрозы для людей, кошек и собак, если только у них нет аллергии. Поскольку для Джорджии этот паук является инвазивным видом, он может дестабилизировать экосистему, но некоторые ученые ждут от него и позитивного влияния. Например, он может сократить численность мух и других вредных насекомых.

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