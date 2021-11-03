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Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света

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Кадр из видео/NPG Press/Youtube

Ученые создали опытную установку для получения топлива из обычного воздуха и солнечного света. Информация об этом опубликована на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Исследователи считают свое открытие важной вехой, которая в конечном итоге поможет авиации избавиться от выбросов углерода, но заявили, что им еще предстоит проделать большую работу, прежде чем производство такого топлива удастся развернуть в промышленных количествах.

Углекислый газ — один из сильнейших парниковых газов, и в настоящее время на авиацию и корабли приходится около 8 процентов его общих антропогенных выбросов.

Система разработана под руководством Альдо Штайнфельда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Установка получает энергию от солнца и улавливает из воздуха углекислый газ и воду. Смесь воды и газа поступает в реактор, где под действием солнечного света они превращаются в монооксид углерода и водород. Затем из смеси этих газов образуются жидкие углеводороды: установка может выдавать бензин, керосин, метанол или другие виды горючего.

Опытная установка на крыше лаборатории произвела 32 миллилитра метанола за семичасовой световой день. По расчетам, чтобы удовлетворить мировой спрос на авиатопливо с помощью этой установки, потребуется фабрика площадью 45 тыс. квадратных километров.

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