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Компания Безоса заявила о строительстве собственной космической станции «Орбитальный риф»

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Blue Origin

Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space занялись строительством собственной космической станции, которая будет использоваться в том числе в коммерческих целях. Об этом сообщается на сайте Blue Origin.

Для станции уже придумали название. Она будет именоваться «Орбитальный риф». Ее планируют разместить на низкой околоземной орбите. Ввод в эксплуатацию запланирован во вторую половину 2020-х годов.

В сообщении компании говорится, что «Орбитальный риф» будет функционировать как «бизнес-парк смешанного использования». Здесь найдется место и для исследователей, и бизнесменов, и туристов и других клиентов компании.

Blue Origin и Sierra Space планируют всем им предоставлять полный комплекс услуг, включая перевозку, логистику, размещение в космосе и прочее.

На сайте говорится, что воспользоваться ее услугами смогут те, кто даже снимает фильм при микрогравитации.

Ранее Сенат США постановил найти конкурента Илона Маску для посадки на Луну. В апреле 2021 года было объявлено, что контракт на строительство посадочного модуля выиграла компания SpaceX Илона Маска. Проигравшие компании, Blue Origin и Dynetics, сразу же подали жалобу в Счетную палату США, обвинив NASA в несправедливости. Космическое агентство не изменило свое решение и после открытого письма Джеффа Безоса, в котором он предлагал $2 млрд долларов на лунную программу из собственных средств, в обмен на то, что его посадочный модуль Blue Moon выберут для высадки.

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