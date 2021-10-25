Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали неэффективной установку блокпостов в Севастополе 17:21
Авербух сообщил, что спектакль «Анна Каренина» с Медведевой состоится... 17:19
Нигматуллин: с игрой «Спартака» все не так, Витория недееспособен 17:18
Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и... 17:15
Джигурда предостерег Галустяна от повторения ошибок Зеленского 17:14
Попова предложила ужесточить штрафы за нарушение эпидемиологических норм 17:14
В Раде заявили, что украинским гражданам не угнаться за тарифами... 17:14
Россиянин взял пять кредитов, чтобы отдать мошенникам 9 млн рублей 17:08
Чемпион Токио-2020 Белявский оценил игру «Зенита», «Спартака»... 17:02
Жители острова Пасхи проголосовали против возобновления туризма после пандемии COVID-19 17:02

Раскрыта тайна смерти детей от экспериментальной вакцины 50 лет назад

close
100%
Rusty Costanza/medicalxpress.com

Ученые из Тулейнского университета (США) выяснили, почему в 1960 годах провалились испытания вакцины от респираторно-синцитиального вируса человека (RSV). Статья об этом опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Респираторно-синцитиальный вирус поражает нижние дыхательные пути новорожденных и детей, примерно двум-трем процентам зараженных может требоваться госпитализация. В 1960-х годах медики разработали вакцину, основанную на инактивированном вирусе, но ее клинические испытания закончились провалом: почти 80 процентов вакцинированных детей при заражении настоящим вирусом оказались в больнице, двое умерли.

Сейчас ученые проанализировали медицинские данные 50-летней давности, включая образцы ткани легких умерших детей, чтобы изучить их иммунный ответ.

«Эти двое детей, вероятно, умерли из-за повреждения клеток легких, которые вырабатывают сурфактант, вещество внутри легких, имеющее важное значение для переноса кислорода из воздуха в кровь», – рассказывает Джей Коллс, автор исследования. Чтобы выяснить это, ученым пришлось изобрести метод, чтобы выделить молекулы РНК из тонкого препарата ткани, хранившегося десятилетиями.

Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать в будущем новую вакцину от респираторно-синцитиального вируса, которая не будет вызывать подобный ответ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях