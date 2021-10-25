Раскрыта тайна смерти детей от экспериментальной вакцины 50 лет назад

Ученые из Тулейнского университета (США) выяснили, почему в 1960 годах провалились испытания вакцины от респираторно-синцитиального вируса человека (RSV). Статья об этом опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Респираторно-синцитиальный вирус поражает нижние дыхательные пути новорожденных и детей, примерно двум-трем процентам зараженных может требоваться госпитализация. В 1960-х годах медики разработали вакцину, основанную на инактивированном вирусе, но ее клинические испытания закончились провалом: почти 80 процентов вакцинированных детей при заражении настоящим вирусом оказались в больнице, двое умерли.

Сейчас ученые проанализировали медицинские данные 50-летней давности, включая образцы ткани легких умерших детей, чтобы изучить их иммунный ответ.

«Эти двое детей, вероятно, умерли из-за повреждения клеток легких, которые вырабатывают сурфактант, вещество внутри легких, имеющее важное значение для переноса кислорода из воздуха в кровь», – рассказывает Джей Коллс, автор исследования. Чтобы выяснить это, ученым пришлось изобрести метод, чтобы выделить молекулы РНК из тонкого препарата ткани, хранившегося десятилетиями.

Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать в будущем новую вакцину от респираторно-синцитиального вируса, которая не будет вызывать подобный ответ.