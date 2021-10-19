«Устроил разнос»: Роскосмос сменит генподрядчика строительства Восточного

Госкорпорация »Роскосмос» поменяет генподрядчика строительства космодрома Восточный из-за нарушений исполнительской дисциплины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, глава корпорации Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное «Роскосмосу» строительное управление — оно и станет новым генподрядчиком на космодроме.

Рогозин также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций.

«На прошедшем во вторник [19 октября] совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины... глава «Роскосмоса» устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном», — заявил источник.

Исполнительская дисциплина — показатель, который характеризует насколько эффективно работник выполняет свою трудовую функцию и обязанности, установленные должностной инструкцией.

Космодром Восточный строят с 2012 года. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, «порядка там до сих пор не удалось навести как следует».

В апреле этого года СМИ сообщили об обысках в офисе генподрядчика строительства Восточного.

В июне стало известно, что Юрий Росляк, который являлся заместителем главы «Роскосмоса» и курировал строительство космодрома «Восточный», освобожден от своей должности.