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Ученые показали, как табачный дым убивает глаза

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Depositphotos

Ученые открыли еще один фактор вреда табака для здоровья глаз. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports.

Известно, что курение табака связано с ускоренным старением желтого пятна, глаукомой и катарактой. Все эти эффекты относятся к внутренним частям глаза: сетчатке, нервам и хрусталику. Теперь ученые из Фармацевтического университета Гифу (Япония) выявили, что табак вредит и наружной части глаза — роговице.

«Это — самая незащищенная часть глаза, которая подвержена влиянию окружающей среды, вроде воздействия химикатов, света и инфекций, — говорит Ватару Оцу, автор работы. — Курильщики табака примерно в два раза чаще страдают от синдрома сухого глаза, при котором глаз краснеет и обезвоживается, и становится уязвимым к инфекциям. Если мы выясним, как именно сигареты и устройства для нагревания табака вредят роговице, мы сможем придумать оптимальную защиту для нее».

Исследование показало, что компоненты сигаретного дыма приводят к накоплению железа во внешнем слое роговицы, в эпителии, что приводит к гибели клеток. Более того, этот вред должен наноситься даже в том случае, если в глаза летит не дым, а аэрозоль, получаемый при нагревания табака.

Ученые выяснили это с помощью лабораторного эксперимента, в ходе которого они подвергали культуру клеток эпителия воздействию экстракта табачного дыма. Спустя 24 часа биологи провели анализ и обнаружили, что у множества клеток повреждены мембраны, а в ткани образовались скопления железа и поврежденного ферритина — белкового комплекса, в котором должно храниться железо, необходимого для синтеза и деления ДНК.

Исследователи также отмечают, что подобный процесс должен происходить и при пассивном курении. Но авторы нашли также и способ защититься: наносимые на эпителий химические вещества, связывающие железо и защищающие от ферроитоза, приводят к гораздо меньшему числу погибших клеток.

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