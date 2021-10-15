Ученые рассказали о разломе коры на Титане, повышающем вероятность существования жизни

Ученые из Гавайского университета в Маноа выяснили, что на Титане должны существовать разломы коры, похожие на разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Статья об этом опубликована в журнале Icarus.

Трансформные разломы возникают вдоль границ литосферных плит, когда они двигаются вдоль относительно друг друга, а не заходят одна под другую. Разлом Сан-Андреас в Калифорнии является классическим примером этого геологического образования.

Титан относится к так называемым ледяным телам Солнечной системы. Его поверхность состоит изо льда с озерами из жидкого метана, под ней находится океан «магмы», жидкой воды, а внутри располагается каменное ядро. На нем может существовать тектоническое движение плит, аналогичное земному, но выяснить это тяжело из-за непрозрачной густой атмосферы.

Ученые под руководством Лилиан Буркхард построили физическую модель Титана. В первую очередь, она рассчитывает механическое напряжение, возникающее от приливной деформации, которая происходит от вращения вокруг массивного Сатурна. «Титан уникален, поскольку это единственный известный спутник, на поверхности которого стабильно существует жидкость. Это позволило включить в модель заполненные жидкостью поры, которые уменьшают прочность коры и способствуют тектонической эволюции Титана», – рассказывают авторы.

Моделирование показало, что комбинация приливной деформации и существования пор с жидкостью способствует возникновению сдвиговых разломов. В первую очередь, они должны появляться на экваторе, и тянуться с востока на запад.

Это открытие важно для астробиологии, поскольку через такой разлом может идти обмен химическими веществами между жидкими недрами и твердой поверхностью. В свою очередь, активное перемешивание химических элементов – одна из основных предпосылок для зарождения жизни.