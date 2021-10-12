Ученые рассказали, как грибы могут улучшить психическое состояние

Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что поедание грибов связано с пониженным риском развития депрессии. Статья об этом опубликована в Journal of Affective Disorders.

По словам авторов, грибы содержат эрготионеин, антиоксидант, который может защитить от повреждения клетки и ткани в организме. «Грибы являются основным источником аминокислоты эрготионеина – противовоспалительного средства, которое не может быть синтезировано организмом, – говорит Джибрил Ба, автор работы. – Высокий уровень этого вещества снижает риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии».

Чтобы проверить влияние этого фактора, ученые составили выборку из 24,699 человек со средним возрастом 45,5 лет, среди которых депрессией страдали 5,9 процента людей.

Группа, в которой ели умеренное количество грибов, в среднем оказалась меньше подвержены депрессии, чем группа, которая их ела меньше всех, с коэффициентом корреляции около 0,3. При этом разница между умеренными потребителями грибов и теми, кто ест их много, не была заметна.