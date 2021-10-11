С МКС сфотографировали необычную вспышку на Земле

Французский астронавт Тома Песке поделился снимком редкого явления в земной атмосфере. Он опубликовал его в своем Twitter.

Кадр был снят над Европой в начале сентября. Из космоса вспышка может напомнить взрыв атомной бомбы но, на самом деле, на Земле ее, скорее всего, почти никто не заметил.

«Один из кадров таймлапса, сделанный над Европой, показывает транзиентное световое явление в верхних слоях атмосферы! Наблюдение за такими событиями ведется с помощью датского комплекса, за что во многом спасибо астронавту Андреасу Могенсену, который первым их сфотографировал», — передает француз с орбиты.

В верхней атмосфере между облаками и ионосферой, на высоте 10-70 километров, наблюдаются кратковременные (длительностью от одной до сотен миллисекунд) вспышки электромагнитного излучения. Их излучение происходит в широком спектральном диапазоне, от видимого света до ультрафиолета и, иногда, гамма излучения.

Размер вспышки достигает десятков и сотен километров. Считается, что это особый тип молнии, характерный для верхних слоев атмосферы, представляющий собой светящуюся плазму, которую продуцирует электрический ток.