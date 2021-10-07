Ученые объяснили любовь женщин к теплу эволюцией

Любовь к теплу развилась у женщин и самок животных в ходе эволюции, считают ученые из Тель-Авивского университета. Свои доводы они изложили в статье в журнале Global Ecology and Biogeography.

Когда мужчины в офисе чувствуют себя комфортно в футболке и под кондиционером, женщины кутаются в свитера. По мнению авторов работы, такая разница в предпочитаемых температурах развилась эволюционно.

Исследователи проанализировали ряд работ, посвященных распространению животных на различных территориях, а также изучили данные за почти 40 лет об 11 тыс. птиц и летучих мышей в 130 локациях Израиля. Выбор птиц и летучих мышей для исследования ученые объяснили тем, что эти животные летают и поэтому очень подвижны, и пространственное разделение между полами будет среди них особенно четко выражено.

Результаты исследования ясно показали, что самцы предпочитают более низкую температуру, чем самки, и что это предпочтение приводит к территориальному разделению полов в определенные периоды во время циклов размножения, когда самцы и самки друг другу не нужны и даже мешают.

У перелетных видов птиц самцы зимовали в более холодных районах, чем самки. Среди многих млекопитающих, даже у тех видов, которые всю жизнь живут парами или смешанными группами, самцы предпочитали тень, а самки — солнечный свет, или самцы поднимались на вершины гор, а самки оставались в долинах.

Эти различия имеют ряд эволюционных объяснений, отмечают исследователи. Во-первых, разделение между самцами и самками уменьшает конкуренцию за ресурсы в окружающей среде и держит на расстоянии агрессивных самцов, которые могут навредить потомству. Кроме того, многие самки млекопитающих должны защищать свое потомство на том этапе, когда малыши еще не могут самостоятельно регулировать температуру тела, поэтому находиться в тепле безопаснее.

По всей видимости, люди — не исключение, считают авторы работы. Тяга женщин к более высокой температуре обусловлена эволюционно и нужна, чтобы периодически разделять партнеров.