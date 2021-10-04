Актер Уильям Шетнер полетит в космос на корабле New Shepard

Актер Уильям Шетнер, сыгравший главную роль в сериале «Звездный путь» (Star Trek, 1966-1969), отправится в космос на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin 12 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

«Я слышал о космосе уже давно. Я пользуюсь случаем, чтобы убедиться в этом сам», — заявил 90-летний Шетнер.

К экипажу также присоединилась вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс. Кроме них в космос на борту New Shepard отправятся бывший инженер НАСА доктор Крис Бошуизен и вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes Глен де Врис.

Ранее стало известно, что Blue Origin планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту. Основатель Amazon добавил, что пока не уверен, что компания будет осуществлять пилотируемые запуски корабля в следующем году.

Первый полет компании Blue Origin состоялся 20 июля. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.