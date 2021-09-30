Стало известно о ссоре советских космонавтов на орбите из-за бутылки

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 поссорились из-за бутылки алкоголя, находясь на орбите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Русский космос».

У космонавтов в бортовой аптечке находилась бутылка спиртовой настойки элеутерококка, которую применяют для поддержания иммунитета и при переутомлении как тонизирующее средство. Во время экспедиции на стацию «Салют-4» Климук и Севастьянов договорились распить половину бутылки в начале миссии, а остатки – в конце.

Первоначально миссия должна была идти две недели, но затем ее продлили на 35 дней. После этого космонавты решили так долго не ждать, и снова открыли бутылку, но обнаружили, что в ней осталось не более 50 граммов.

«Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – как отмечается в статье.

Через несколько дней Севастьянов не выдержал и предложил напарнику допить остатки. Но, оказалось, в бутылке остался лишь горький концентрат, а почти весь спирт испарился сквозь пробку.