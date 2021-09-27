В Намибии гепарды впервые умерли от сибирской язвы, съев зебру

Исследователи сообщили о первом зафиксированном случае, когда дикий хищник из пустыни Намиб мог умереть от сибирской язвы. Статья об этом была опубликована в журнале Frontiers in Veterinary Science.

С 2015 года ученые из Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница проводят исследование гепардов совместно с Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии (MEFT). Для этого исследователи изловили группу из трех самцов гепардов, и надели на одного из них ошейник с GPS-трекером. Записанные данные о местонахождении и перемещении регулярно загружались во время полетов на специальном самолете.

В ходе одного из таких полетов, 5 октября 2019 года, с борта самолета была обнаружена туша гепарда с ошейником — одного из членов группы. Во время последующего наземного осмотра двое других гепардов также были найдены мертвыми.

Ученые прошли назад по маршруту, который проделали гепарды перед смертью, и обнаружили там труп зебры. Анализ мазков из носа показал, что зебра была больна сибирской язвой — первый подобный случай в пустыни Намиб. А гепарды, судя по всему, эту зебру ели.

Плотоядные животные обычно менее восприимчивы к сибирской язве, чем травоядные. В частности, гепарды обладают высоким врожденным иммунитетом, который обеспечивает защиту от патогена Bacillus anthracis, который ее вызывает. «Однако при попадании в организм большого количества бактерий, например, с мясом из зараженной туши, их мощный врожденный иммунитет может быть перегружен», — рассказывает руководитель исследования Беттина Вахтер.

Патоген, однако не был обнаружен ни у одного из трех гепардов. Ученые объясняют, что чувствительные к сибирской язве животные могут умереть даже от низкой концентрации патогена, и потому тест будет отрицательным.