Генетики выяснили, как предки людей лишились хвоста

Американские ученые выяснили, какой механизм ответственен за потерю людьми хвоста в ходе эволюции. Препринт статьи с описанием исследования был опубликован на сайте bioRxiv.

Хвост помогал далеким предкам людей вести древесный образ жизни, подобно тому, как сейчас он помогает многим видам обезьян. Но затем, примерно 25 миллионов лет назад, хвосты исчезли. Мышцы хвоста превратились в гамакоподобную сетку, пересекающую таз. Когда несколько миллионов лет назад предки людей перешли к прямохождению, этот мускулистый гамак помогал поддерживать внутренние органы.

Ученые во главе с Бо Ся из Нью-Йоркского университета заявляют, что определили генетическую мутацию, которая могла удалить хвосты приматов, в том числе предков людей. Чтобы прийти к этому, авторы работы сравнили ДНК шести видов бесхвостых обезьян с девятью видами хвостатых. В гене TBXT ученые обнаружили элемент Alu, который обнаруживался у людей и человкообразных обезьян, но отсутствовал у прочих приматов.

Когда исследователи модифицировали геном мышей, добавив в него элемент Alu, у животных хвосты либо не отросли вовсе, либо выросли короткими. Бо Ся и его команда не дают однозначного ответа, чем было выгодно избавиться от хвоста. По видимому, выигрыш от этого был достаточно крупным, чтобы перевесить вред, поскольку та же самая мутация может вызывать дефекты спинного мозга, наблюдаемые у одного из тысячи человеческих младенцев.