Рой пчел убил в Африке 63 пингвина

Рой пчел убил 63 очковых пингвина в Южной Африке. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на Южноафриканский фонд защиты береговых птиц.

Очковые пингвины живут в Африке, на территории ЮАР, Намибии и ряда островов. Эти птицы находятся на грани исчезновения из-за того, что в XX веке люди собирали много их яиц.

«В ходе проведенных анализов мы обнаружили пчелиные укусы вокруг глаз пингвинов», – рассказывает Дэвид Робертс, ветеринар фонда. – Это очень редкое явление, мы не ожидаем, что такое будет происходить часто».

Это произошло неподалеку от Саймонстауна, городка поблизости от Кейптауна. Помимо птиц, на месте происшествия были обнаружены мертвые пчелы. Представители фонда считают, что это очень неприятное событие. Хоть медоносные пчелы и являются органической частью этой экосистемы, пингвинов так мало, что их популяции вредят даже природные инциденты. В 2019 году их численность оценивалась в 20 тыс. пар самцов и самок.